Самолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения пожаров

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации завершили перебазирование из пунктов постоянной дислокации в аэропорт города Красноярск", – говорится в сообщении.

Уточняется, что летчики уже изучили маршруты и погодные условия в Красноярске, сейчас они подготавливают всю необходимую технику. Известно, что экипаж ранее привлекался к тушению природных пожаров в различных регионах России.

Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Самолет Бе-200 МЧС совершил первый вылет на тушение в Богучанский район.

Росгидромет опубликовал снимки лесных пожаров в Сибири, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. Он добавил, что нельзя допускать повторения ситуации 2010 года, "когда горела вся страна". По словам премьера, должны быть приняты все профилактические меры, а к обсуждению ситуации вернутся в ближайшее время.

