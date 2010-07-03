Авиация МЧС приступила к тушению пожаров в Красноярском крае

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Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка ведомства.

"Самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара", – рассказали в пресс-службе министерства лесного хозяйства региона.

Пожары зафиксированы на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. В тушении принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.

В ряде регионов Сибири действует режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным МЧС, самые активные зоны наблюдаются в республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области. Площадь возгорания превысила 1,6 миллиона гектаров. Как сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, на территории Сибири зафиксировали 232 действующих очага.

Ранее синоптики опровергли возможность появления в Москве дыма от сибирских пожаров. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в России не бывает погодных условий, которые способствовали бы приходу дыма из Сибири в столицу.