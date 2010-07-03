Опубликованы спутниковые снимки лесных пожаров в Сибири

Фото: planet.rssi.ru

Предприятие Росгидромета Научно-исследовательский центр "Планета" опубликовало снимки лесных пожаров в Сибири, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.

Согласно снимкам, основные очаги пожаров располагаются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Снимки обновляются раз в сутки. Сейчас на сайте центра доступны фотографии со спутников с 27 июля.

Ранее первый замминистра МЧС Александр Чуприян заявил, что пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги. Обнаружены 500 очагов пожаров, площадь пожаров увеличивается.

МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Красноярского края и Иркутской области. Частично он введен в Бурятии.

Также ведомство намерено увеличить группировку по тушению лесных пожаров. По словам первого замглавы министерства Александра Чуприяна, сейчас сил и средств недостаточно.