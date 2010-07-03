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14:39

МЧС намерено увеличить группировку по тушению лесных пожаров

власть происшествия

14:39

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров. В настоящее время сил и средств недостаточно, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы министерства Александра Чуприяна.

В первую очередь планируется увеличить группировку Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Усилена будет как наземная, так и воздушная группировки. Сейчас составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей.

По словам замминистра, только в трех регионах группировка должна быть численностью около 15 тысяч человек. Он добавил, что в ближайшее время пожары должны локализовать и ликвидировать.

Под Красноярском горит почти миллион гектаров тайги


Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров. Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло заявил, что в регионах округа действует 232 очага.

Наиболее сложная обстановка отмечается в Красноярском крае и Иркутской области. Там 94 и 137 пожаров соответственно.

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власть происшествия

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