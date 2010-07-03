Режим ЧС введен в Сибири из-за лесных пожаров

На всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он введен в Бурятии. Об этом сообщает МЧС.
"Режим "Чрезвычайная ситуация в лесах" введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично – в республике Бурятия", – сказано в релизе министерства.
По данным ведомства, самые активные пожары наблюдаются в республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области.
Площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 миллиона гектаров. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что в регионах округа действует 232 очага.
В Красноярском крае и Иркутской области наблюдается наиболее сложная обстановка. Там 94 и 137 пожаров соответственно.
МЧС увеличивает группировку по тушению пожаров. Первый заместитель главы министерства Александр Чуприян заявил, что усилят наземную и воздушную группировки. Пока составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей. В трех регионах группировка должна насчитывать около 15 тысяч человек.
В МЧС отметили, что пожары должны локализовать и потушить в ближайшее время.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.