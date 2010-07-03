Режим ЧС введен в Сибири из-за лесных пожаров

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На всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он введен в Бурятии. Об этом сообщает МЧС.

"Режим "Чрезвычайная ситуация в лесах" введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично – в республике Бурятия", – сказано в релизе министерства.

По данным ведомства, самые активные пожары наблюдаются в республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области.

Площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 миллиона гектаров. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что в регионах округа действует 232 очага.

В Красноярском крае и Иркутской области наблюдается наиболее сложная обстановка. Там 94 и 137 пожаров соответственно.

МЧС увеличивает группировку по тушению пожаров. Первый заместитель главы министерства Александр Чуприян заявил, что усилят наземную и воздушную группировки. Пока составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей. В трех регионах группировка должна насчитывать около 15 тысяч человек.

В МЧС отметили, что пожары должны локализовать и потушить в ближайшее время.

