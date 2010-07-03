Синоптики опровергли появление в Москве дыма от сибирских пожаров

Фото: vk.com/fishingbashkortostan

Синоптики опровергли возможность появления в Москве дыма от сибирских пожаров. В России не бывает погодных условий, которые способствовали бы приходу дыма из Сибири в столицу, успокоил москвичей начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Для того, чтобы это произошло, определенные условия должны сохраняться не одну неделю, но у нас не бывает так, чтобы там пять–семь дней не было дождя, не появился циклон, не поменялась циркуляция", – цитирует Варакина Агентство "Москва".

По словам специалиста, даже если "люди не потушили пожар, то его потушит дождь, или же ветер изменится. Синоптик также напомнил, что циркуляция воздуха в атмосфере "классически идет с запада на восток, а не наоборот".

Глава ситуационного центра Росгидромета заверил жителей столичного региона, что в ближайшие семь–восемь дней до ЦФО не дойдет ни дыма, ни запаха гари. "Уже в выходные воздушные массы к нам будут идти не с Сибири, а с запада, юго-запада. Мы уже говорим про встречные курсы", – подчеркнул специалист.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на экологов сообщали, что при сильном ветре дым от сибирских пожаров якобы может добраться до столицы.

Накануне в ряде регионов Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным МЧС, самые активные пожары наблюдаются в республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области.

Площадь лесных пожаров превысила 1,6 миллиона гектаров. По словам полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, на территории Сибири зафиксировали 232 действующих очага возгорания. В МЧС планируют усилить наземную и воздушную группировки по тушению пожаров.