Минобороны направляет авиацию для тушения пожаров в Сибири

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Минобороны России по поручению президента Владимира Путина направляет на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В ближайшие часы в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами", – говорится в сообщении.

В настоящий момент экипаж получает инструктаж и готовится к полету. Уточняется, что ранее они уже привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России.

Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Самолет Бе-200 МЧС совершил первый вылет на тушение в Богучанский район.

Росгидромет опубликовал снимки лесных пожаров в Сибири, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. Он добавил, что нельзя допускать повторения ситуации 2010 года, "когда горела вся страна". По словам премьера, должны быть приняты все профилактические меры, а к обсуждению ситуации вернутся в ближайшее время.

