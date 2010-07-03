Минобороны направляет авиацию для тушения пожаров в Сибири

16:07
16:07
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Светлана Павлова
Минобороны России по поручению президента Владимира Путина направляет на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В ближайшие часы в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами", – говорится в сообщении.
В настоящий момент экипаж получает инструктаж и готовится к полету. Уточняется, что ранее они уже привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России.
Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.
Ранее сообщалось, что авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Самолет Бе-200 МЧС совершил первый вылет на тушение в Богучанский район.
Росгидромет опубликовал снимки лесных пожаров в Сибири, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. Он добавил, что нельзя допускать повторения ситуации 2010 года, "когда горела вся страна". По словам премьера, должны быть приняты все профилактические меры, а к обсуждению ситуации вернутся в ближайшее время.
Москвичи присоединяются к флешмобу против стихийного бедствия в Сибири
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: