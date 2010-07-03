Леонардо Ди Каприо высказался на тему пожаров в Сибири

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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо высказался о лесных пожарах в Сибири, сообщают "Дни.ру".

Актер заявил, что пожары в Сибири достигли таких масштабов, что их уже видно из космоса, добавив, что клубы дыма "испустили столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год".

В ряде регионов Сибири действует режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным МЧС, самые активные зоны наблюдаются в республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области. Как сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, на территории Сибири зафиксировали 232 действующих очага.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сперва заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно и экономически нецелесообразно. По его словам, это обычное природное явление. Позднее в Совете Федерации предложили отменить норму, на основании которой не тушат локальные возгорания из-за экономической необоснованности. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять под контроль пожары в Сибири.

К тушению уже приступила авиация МЧС. В ликвидации огня принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.

