Звезды присоединились к флешмобу против стихийного бедствия в Сибири

Москвичи присоединяются к флешмобу против стихийного бедствия в Сибири

Стихийное бедствие обрушилось на Сибирь, передает телеканал Москва 24. Внимание к проблеме в соцсетях привлекают звезды.

Например, рэп-исполнитель Александр Степанов написал в Instagram, что когда горит Греция, "мы готовы бросить все силы на тушение пожара, а когда горит у нас в Сибири, мы туда все силы не бросаем".

Блогер Илья Соболев обратил внимание на сильный смог в Сибири и задался вопросом, будут ли потом у жителей этого региона функционировать легкие. Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, обратился к властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой ситуации, чтобы спасти сибирские леса.

По подсчетам МЧС, горит около трех миллионов гектаров тайги. По размерам это сравнимо с территорией Бельгии. Всего за несколько дней, с 22 по 27 июля, площадь лесных пожаров в Сибири выросла на 60%. Огонь распространяется со скоростью 70 километров в час, то есть примерно как средняя скорость движения автомобиля в Москве.

В зоне задымления оказалось порядка 500 населенных пунктов, в том числе крупные города: Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск. Москвичи стали переживать, что смог дойдет и до столицы. Некоторые экологи выразили опасения,что при определенных условиях последствия пожаров могут почувствовать на себе и москвичи: дым способен дотянуться до столицы. Эксперты говорят, что от Москвы до ближайшего пылающего региона около двух тысяч километров, и, судя по ситуации в Новосибирске, для дымовой пелены, которая поглощает регион за регионом, это не расстояние.

Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что для прогноза, куда пойдет или не пойдет этот дым, нужно рассчитать скорость ветра. А она в ближайшее время будет в районе Иркутска минимальная, подчеркивает он. Кроме того, в столице в ближайшие несколько дней направление ветра западное, поэтому москвичам ничего не грозит. Экологи же отмечают, что куда бы ветер ни подул, это в любом случае мировая катастрофа.

В ряде регионов Сибири действует режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным МЧС, самые активные зоны наблюдаются в республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области. Как сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, на территории Сибири зафиксировали 232 действующих очага.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сперва заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно и экономически нецелесообразно. По его словам, это обычное природное явление. Позднее в Совете Федерации предложили отменить норму, на основании которой не тушат локальные возгорания из-за экономической необоснованности. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять под контроль пожары в Сибири.

К тушению уже приступила авиация МЧС. В ликвидации огня принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.