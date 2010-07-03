Медведев заявил, что пожары в Сибири пока не опасны для людей

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В ходе совещания с вице-премьерами, на которое также был приглашен глава МЧС Евгений Зиничев, Дмитрий Медведев сообщил, что ждет предложений по усилению группировок спасателей в регионах со сложной пожарной ситуацией – в частности, в Сибири. Слова премьер-министра приводит ТАСС.

"Пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный", – подчеркнул глава правительства.

Медведев также добавил, что нельзя допускать повторения ситуации 2010 года, "когда горела вся страна". По словам премьера, должны быть приняты все профилактические меры, а к обсуждению ситуации вернутся в ближайшее время.

Накануне в ряде регионов Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным МЧС, самые активные зоны наблюдаются в республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области. Площадь возгорания превысила 1,6 миллиона гектаров. Как сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, на территории Сибири зафиксировали 232 действующих очага.

Ранее синоптики опровергли возможность появления в Москве дыма от сибирских пожаров. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в России не бывает погодных условий, которые способствовали бы приходу дыма из Сибири в столицу.