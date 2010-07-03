Врачи рассказали, как защититься от дыма лесных пожаров

30 июля, 20:11
30 июля, 20:11
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сложная ситуация с природными пожарами создает риски для людей с хроническими заболеваниями, сообщает ТАСС. Как отмечают врачи, особенно страдают аллергики, люди с болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Чтобы уберечь себя, в этот период необходимо укреплять иммунитет, меньше находиться на открытом воздухе в окутанных дымом районах, а если и приходится выходить на улицу, использовать респираторы. Также следует пить больше жидкости.
Советский и российский пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин рассказал, что длительное воздействие дыма и угарного газа негативно сказывается на работе легких, сосудов, сердца, почек, печени. Оно приводит к увеличению числа больных воспалением легких, росту случаев гипертонических кризов, стенокардии, инфарктов и инсультов.
Специалист советует принимать витамины. Особенно полезны витаминов группы Е, витамины группы А и антиоксиданты, которые позволяют человеку снизить повреждающее воздействие факторов на организм человека. Еще одно правило – нужно постоянно проветривать помещения. Кроме того, следует отказаться от сигарет. Тем же, кто подвергся воздействию дыма, пульмонолог рекомендует в августе–сентябре привиться от гриппа и пневмонии.
Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа, в свою очередь, рекомендует надевать специальные маски и использовать кислородные подушки. Она советует закрывать окна, а если они открыты, вешать мокрую простынь, чтобы она задерживала токсины, которые передаются вместе с дымом.
Накануне в ряде регионов Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным МЧС, самые активные зоны наблюдаются в республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области. Площадь возгорания превысила 1,6 миллиона гектаров. Как сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, на территории Сибири зафиксировали 232 действующих очага.
Ранее синоптики опровергли возможность появления в Москве дыма от сибирских пожаров. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в России не бывает погодных условий, которые способствовали бы приходу дыма из Сибири в столицу.
Дойдет ли до столичного региона дым от сибирских пожаров
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