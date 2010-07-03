Сибирь в огне. Как идет борьба с лесными пожарами

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В России продолжается борьба с крупными лесными пожарами. Их площадь составляет 2,7 миллиона гектаров – это на 12% больше, чем в прошлом году. Режим ЧС ввели в пяти регионах, наиболее сложная обстановка складывается в Иркутской области, а также в Якутии, Красноярском крае и Бурятии.

Дмитрий Медведев по пути на Дальний Восток остановился в Красноярске для совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами.

Премьер-министр призвал не надеяться, что ситуация разрешится сама собой, хотя непосредственной опасности для людей по-прежнему нет. По словам главы кабмина, главная задача властей заключается в том, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты. Медведев подчеркнул, что для этого нужны системные меры и персональная ответственность. При этом премьер заверил, что федеральный центр окажет помощь региональным властям, но те должны контролировать ситуацию в ручном режиме.

Подытоживая, Медведев особо обратил внимание на то, что "тушить лесные пожары нужно на месте, а не из окон министерств". Он также сообщил, что кабинет министров выделит дополнительные средства на усиление группировки по тушению пожаров. Заместителю председателя правительства Константину Чуйченко Медведев поручил к утру четверга обобщить предложения по итогам совещания и представить ему на подпись.

Основной причиной пожаров называется природный фактор. В тушении задействовано 95% личного состава федеральной авиалесохраны и вся имеющаяся у нее техника.

Вместе с тем в двух федеральных округах для тушения применяются пять воздушных судов МЧС, также осуществляется передислокация в Красноярский край аэромобильной группировки МЧС из Хакасии и Кемеровской области с техникой и оборудованием. Еще десять воздушных судов МЧС находятся в готовности к перебазированию. Чтобы не допустить распространения огня, из соседних регионов в Красноярский край перебросили 100 профессиональных десантников, еще столько же готовы подключиться в любой момент.

Минобороны по поручению Владимира Путина направляет на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов. Они прибудут на место к утру 1 августа.

31 июля депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном тушении лесных пожаров несмотря на прогнозируемые затраты. По словам авторов инициативы, в 2019 году возгорания носят чрезвычайный характер, а принятие законопроекта будет способствовать снижению площади лесных пожаров за счет их своевременного тушения.

