Самолеты Минобороны перебросят в районы лесных пожаров к утру четверга

Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Forest Service

Создание авиационной группировки для тушения пожаров в Красноярском крае завершат к 06:00 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Как заявил Мизинцев на селекторном совещании оперативного штаба по оказанию помощи в тушении пожаров, это связано с погодными условиями. К перебазированию авиационной группировки приступили в среду в 15:00.

Оперативная группа Центрального военного округа будет развернута в Красноярске в 22:00 31 июля.

Ранее сообщалось, что Минобороны по поручению Владимира Путина направляет на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов. Сейчас экипаж получает инструктаж и готовится к полету.

Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

По мнению министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

В Москве состоялась пресс-конференция о пожарах в Сибири

Росгидромет опубликовал снимки лесных пожаров в Сибири, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.

Накануне Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. Он добавил, что нельзя допускать повторения ситуации 2010 года, "когда горела вся страна".