Самолеты Минобороны перебросят в районы лесных пожаров к утру четверга

18:30
18:30
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Forest Service
Создание авиационной группировки для тушения пожаров в Красноярском крае завершат к 06:00 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.
Как заявил Мизинцев на селекторном совещании оперативного штаба по оказанию помощи в тушении пожаров, это связано с погодными условиями. К перебазированию авиационной группировки приступили в среду в 15:00.
Оперативная группа Центрального военного округа будет развернута в Красноярске в 22:00 31 июля.
Ранее сообщалось, что Минобороны по поручению Владимира Путина направляет на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов. Сейчас экипаж получает инструктаж и готовится к полету.
Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.
По мнению министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.
В Москве состоялась пресс-конференция о пожарах в Сибири
Росгидромет опубликовал снимки лесных пожаров в Сибири, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.
Накануне Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. Он добавил, что нельзя допускать повторения ситуации 2010 года, "когда горела вся страна".
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: