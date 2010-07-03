Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дмитрий Медведев в ходе совещания в Чите поручил провести проверки по выявлению намеренных поджогов для сокрытия нелегальной заготовки леса. Об этом сообщает ТАСС.

Данное поручение было дано Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД России. Срок его исполнения – 1 ноября 2019 года.

Также на совещании обсуждались вопросы по усилению группировок для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Премьер-министр поручил усилить меры МЧС, Минобороны и Минприроды.

Помимо этого, Медведев также потребовал от МЧС и Минприроды представить предложения по созданию лесопожарного центра до 30 августа. Кроме того, до 15 августа Минприроды и Минфин должны выработать комплекс мер для увеличения числа государственных лесных инспекторов.

Ранее в Красноярск прибыли самолеты Минобороны России для тушения лесных пожаров на территории региона. Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

31 июля депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном тушении лесных пожаров несмотря на прогнозируемые затраты. По словам авторов инициативы, в 2019 году возгорания носят чрезвычайный характер, а принятие законопроекта будет способствовать снижению площади лесных пожаров за счет их своевременного тушения.

