Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса

07:47
07:47
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Дмитрий Медведев в ходе совещания в Чите поручил провести проверки по выявлению намеренных поджогов для сокрытия нелегальной заготовки леса. Об этом сообщает ТАСС.
Данное поручение было дано Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД России. Срок его исполнения – 1 ноября 2019 года.
Также на совещании обсуждались вопросы по усилению группировок для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Премьер-министр поручил усилить меры МЧС, Минобороны и Минприроды.
Помимо этого, Медведев также потребовал от МЧС и Минприроды представить предложения по созданию лесопожарного центра до 30 августа. Кроме того, до 15 августа Минприроды и Минфин должны выработать комплекс мер для увеличения числа государственных лесных инспекторов.
Ранее в Красноярск прибыли самолеты Минобороны России для тушения лесных пожаров на территории региона. Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.
31 июля депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном тушении лесных пожаров несмотря на прогнозируемые затраты. По словам авторов инициативы, в 2019 году возгорания носят чрезвычайный характер, а принятие законопроекта будет способствовать снижению площади лесных пожаров за счет их своевременного тушения.
Сюжет: Пожары в Сибири
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