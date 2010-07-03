Ухудшение ситуации с лесными пожарами увидели в Росгидромете

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил журналистам, что ситуация с лесными пожарами будет ухудшаться с каждым годом.

По его словам, которые приводит ТАСС, основной причиной возгораний являются климатические изменения, поэтому к ним необходимо адаптироваться.

Он отметил, что средний рост температуры от многолетних уровней в некоторых районах Сибири уже превышает 8-10 градусов.

Яковенко подчеркнул, что "в будущем нас ждут устойчивые волны тепла, иссушение почв", температура будет повышаться значительными темпами.

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии горит почти 3 млн га тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Росгидромет ранее опубликовал снимки лесных пожаров в Сибири, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.