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00:20

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

власть за рубежом политика

00:20

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером в среду, 31 июля.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля, беседа состоялась по инициативе Вашингтона.

Отмечается, что глава Белого дома предложил РФ содействие в борьбе с лесными пожарами. Российский президент высказал Трампу благодарность за поддержку.

Путин добавил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа и проинформировал, что в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы со стихией.

Президент РФ оценил предложение коллеги как залог того, что в будущем удастся нормализовать отношения между странами.

При этом главы государств договорились о продолжении как телефонных контактов, так и личных встреч.

"Прямо и сейчас": Сибирь в огне

Ранее стало известно, что Путин поручил Минобороны направить на тушение пожаров в десять самолетов и столько же вертолетов.

Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, а также в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

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Сюжет: Пожары в Сибири

власть за рубежом политика

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