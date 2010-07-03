Дыма от лесных пожаров в Красноярском крае стало меньше после молитв

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Дыма от пожаров в Красноярском крае стало меньше после воскресных богослужений о сохранении лесов, сообщил руководитель пресс-службы Красноярской епархии Русской православной церкви Андрей Скворцов.

"Православные молились в самые тяжкие моменты, во всех храмах Красноярского края были совершены молебны о сохранении творения Божия, то есть о том, чтобы прекратились пожары и пошли дожди. Это было совершено еще 21 июля. После этого погода стала немного меняться – прошли дожди, и тогда дымка, которая в Красноярском крае производила удручающее впечатление, стала меньше", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Скворцова, в епархии решили ежедневно молиться о дождях после того, как увидели первые результаты. Он уточнил, что всем приходам уже разослали соответствующие сообщения.

В то же время представитель церкви допустил, что дым мог уйти в другие регионы.

Ранее в Красноярск прибыли самолеты Минобороны России для тушения лесных пожаров на территории региона. Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

31 июля депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном тушении лесных пожаров несмотря на прогнозируемые затраты. По словам авторов инициативы, в 2019 году возгорания носят чрезвычайный характер, а принятие законопроекта будет способствовать снижению площади лесных пожаров за счет их своевременного тушения.

В свою очередь, Дмитрий Медведев в ходе совещания в Чите обсудил вопросы об усилении группировок для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Также в ходе встречи он дал распоряжение выявить намеренные поджоги для сокрытия нелегальной заготовки леса и представить предложения по созданию лесопожарного центра.

