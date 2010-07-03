МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

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Причиной распространения пожаров в Сибири стали недостаточные меры для тушения очагов возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергея Абанина.

"В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов", – заявил Абанин

Он отметил, что площадь пожаров в Сибири, на Дальнем Востоке и в некоторых районах Урала увеличилась за счет продолжительной сухой погоды и отсутствия активных мер для его ликвидации.

Ранее в Красноярск прибыли самолеты Минобороны России для тушения лесных пожаров. Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

31 июля депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном тушении лесных пожаров несмотря на прогнозируемые затраты. По словам авторов инициативы, в 2019 году возгорания носят чрезвычайный характер, а принятие законопроекта будет способствовать снижению площади лесных пожаров за счет их своевременного тушения.

В свою очередь, Дмитрий Медведев в ходе совещания в Чите обсудил вопросы об усилении группировок для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Во время встречи премьер-министр также распорядился представить идеи по созданию лесопожарного центра и выявить возможные умышленные поджоги леса.

