Режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

16:01
16:01
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Фото: ТАСС/МЧС России
Глава Якутии Айсен Николаев ввел режим ЧС регионального характера в лесах из-за пожаров, сообщает его пресс-служба.
Правительство Якутии должно будет принять меры по тушению пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам. Главам муниципальных образований рекомендуется обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации ЧС.
По оперативным данным Минэкологии республики, 1 августа в республике тушат 20 лесных пожаров на площади 1431 гектар, из них действующих – 14. К тушению привлекли 699 человек, задействовано 65 единиц техники.
Сейчас на территории страны зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Кроме Якутии, режим ЧС по аналогичной причине ввели в Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии. В зоне задымления находится более 800 населенных пунктов.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В МЧС уточнили, что причиной распространения пожаров являются недостаточные меры для тушения очагов возгорания. В NASA заявили, что дым достиг территории Аляски и западного побережья Канады.
Для тушения в Красноярск прибыли самолеты Минобороны России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следователей из Москвы помогать в расследовании пожаров. Дмитрий Медведев поручил провести проверки по выявлению намеренных поджогов для сокрытия нелегальной заготовки леса.
Сюжет: Пожары в Сибири
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