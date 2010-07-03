Более 800 населенных пунктов находится в зоне задымления от лесных пожаров

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Фото: ТАСС/Андрей Огородник
В зоне задымления от лесных пожаров, действующих в Сибири и на Дальнем Востоке, находится более 800 населенных пунктов, передает телеканал Москва 24.
По данным МЧС, наиболее сложная обстановка складывается на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Там задымление наблюдается в 804 населенных пунктах 38 районов.
Площадь лесных пожаров в России превысила три миллиона гектаров. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.
По данным "Интерфакс", несмотря на экстренные противопожарные меры, количество очагов лесных пожаров, которые активно тушат, за сутки увеличилось на 18.
За прошедшие сутки в России ликвидировали 29 лесных пожаров на площади 404 гектара. На 00:00 1 августа на территории РФ действовали 165 лесных пожаров на площади 116 089 гектаров.
Не уменьшились площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По состоянию на 00:00 1 августа на этих территориях зафиксировано 318 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 955 467 гектаров. По сравнению со средой, количество таких очагов уменьшилось на три, но площадь увеличилась на 72 тысячи гектаров.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов. В Красноярск прибыли самолеты Минобороны России для тушения лесных пожаров на территории региона.
В МЧС также уточнили, что причиной распространения пожаров в Сибири стали недостаточные меры для тушения очагов возгорания.
31 июля депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном тушении лесных пожаров несмотря на прогнозируемые затраты. По словам авторов инициативы, в 2019 году возгорания носят чрезвычайный характер, а принятие законопроекта будет способствовать снижению площади лесных пожаров за счет их своевременного тушения.
В свою очередь, Дмитрий Медведев в ходе совещания в Чите обсудил вопросы об усилении группировок для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Также в ходе встречи он дал распоряжение выявить намеренные поджоги для сокрытия нелегальной заготовки леса и представить предложения по созданию лесопожарного центра.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин послал следователей из Москвы помогать в расследовании масштабных лесных пожаров в Сибири. Они помогут установить причины и условия, способствующие возникновению и масштабному распространению огня. Сотрудники СК исследуют данные, связанные не только с распространением огня, но и порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.
В нескольких регионах Сибири режим ЧС уже ввели
Сюжет: Пожары в Сибири
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