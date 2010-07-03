Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов лесных пожаров в Сибири

15:33
15:33
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Фото: twitter.com/roscosmos
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
В госкорпорации уточнили, что с 25 июля по 1 августа Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российских космических систем" проводил мониторинг пожаров в Сибири и ДФО, а также наводнений в Хабаровском крае и Амурской области.
Сообщается, что пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься иностранными космическими аппаратами дистанционного зондирования земли участников Хартии.
Роскосмос следит за подтоплениями в Туве, Пермском крае и Иркутской области, и за угрозой оползня в Дагестане.
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 1, 2019
В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa
Ранее Росгидромет опубликовал снимки лесных пожаров в Сибири, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.
Тушить лесные пожары пытаются в том числе и с помощью искусственно вызванных дождей. Для этого самолет-зондировщик Ан-26 запускает в облака пиропатроны с йодистым серебром.
В зоне задымления находится более 800 населенных пунктов 38 районов Якутии, Красноярского края и Иркутской области.
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