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15:33

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов лесных пожаров в Сибири

происшествия пожар

15:33

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Фото: twitter.com/roscosmos

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.

В госкорпорации уточнили, что с 25 июля по 1 августа Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российских космических систем" проводил мониторинг пожаров в Сибири и ДФО, а также наводнений в Хабаровском крае и Амурской области.

Сообщается, что пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься иностранными космическими аппаратами дистанционного зондирования земли участников Хартии.

Роскосмос следит за подтоплениями в Туве, Пермском крае и Иркутской области, и за угрозой оползня в Дагестане.


Ранее Росгидромет опубликовал снимки лесных пожаров в Сибири, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.

Тушить лесные пожары пытаются в том числе и с помощью искусственно вызванных дождей. Для этого самолет-зондировщик Ан-26 запускает в облака пиропатроны с йодистым серебром.

В зоне задымления находится более 800 населенных пунктов 38 районов Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

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происшествия пожар

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