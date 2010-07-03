В Сибири начали вызывать дожди для борьбы с пожарами

13:41
13:41
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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
Авиалесоохрана искусственно вызывает дожди для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области, сообщается на сайте учреждения.
Сейчас специальный самолет-зондировщик Ан-26 работает на севере Иркутской области, где "наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков".
Процесс образования дождей инициирует запуск пиропатронов с йодистым серебром. Без этого облака могут развиваться и находиться в атмосфере, но не проливая дождей.
После дозаправки в Усть-Куте самолет Авиалесоохраны полетит в Эвенкийский район Красноярского края, где также есть пригодные для искусственного вызывания дождя облака.
Таким образом в течение июля воздействовали на облака почти над 100 пожарами. В 67% случаях выпали осадки средней и высокой интенсивности, содержащие килотонны воды.
В Красноярском крае продолжают тушить 61 пожар на площади около 25 тысяч гектаров. В Иркутской области идут работы по тушению 72 пожаров на площади около 85 тысяч гектаров.
В зоне задымления находится более 800 населенных пунктов 38 районов Якутии, Красноярского края и Иркутской области.
Ранее глава пресс-службы Красноярской епархии РПЦ Андрей Скворцов заявил, что дыма от пожаров в Красноярском крае стало меньше после воскресных богослужений о сохранении лесов.
"Прямо и сейчас": Сибирь в огне
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин не исключает, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. Сейчас в тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов. В Красноярск прибыли самолеты Минобороны.
Также в Сибирь отправились столичные следователи, которые помогут в расследовании причин возникновения лесных пожаров.
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