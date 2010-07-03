Дым от пожаров в Сибири добрался до США и Канады

Фото: ТАСС/ФБУ "Авиалесоохрана"

Территории Аляски и западного побережья Канады достиг дым от сибирских лесных пожаров, сообщили в NASA.

По словам специалиста по изучению атмосферы Колина Сефтора, на Аляске дым, возможно, смешался с дымом от местных пожаров. Он также замечен над восточной частью Тихого океана, над Ванкувером и над Сиэтлом.

К настоящему моменту на территории России зафиксировали почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии. В зоне задымления оказались более 800 населенных пунктов.

В Сибири начали вызывать дожди для борьбы с пожарами

Как отметил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В МЧС распространение пожаров связали с недостаточными мерами по тушению очагов возгорания.

В Красноярск для тушения прибыли самолеты Минобороны России. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил следователей из Москвы помогать в расследовании причин возникновения пожаров. Дмитрий Медведев поручил провести проверки по выявлению намеренных поджогов для сокрытия нелегальной заготовки леса.