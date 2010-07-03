СК возбудил первое уголовное дело о масштабных пожарах в Красноярском крае

В отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
С 22 марта по 1 августа 2019 года они не приняли мер по ликвидации лесных пожаров. Из-за этого возгорание распространилось на большие территории. Сумма ущерба устанавливается.
Выясняются причастные к преступлению лица. Решается вопрос о назначении экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в региональных Минлесхозе и управлении МЧС России, а также в КГАУ "Лесопожарный центр".
На территории страны зафиксировано порядка 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС ввели в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии. В зоне задымления находится более 800 населенных пунктов.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В МЧС уточнили, что пожары распространились из-за недостаточных мер для тушения очагов возгорания.
Для тушения в Красноярск прибыли самолеты Минобороны России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следователей из Москвы помогать в расследовании пожаров. Дмитрий Медведев поручил провести проверки по выявлению намеренных поджогов для сокрытия нелегальной заготовки леса.
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