Медведев заявил о связи между лесными пожарами и незаконными вырубками

10:21
10:21
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Фото: ТАСС/Снимок с видео ФБУ "Авиалесоохрана"
Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники, передает РИА Новости.
Премьер-министр подчеркнул, что предположение о связи между незаконными вырубками и лесными пожарами определенно имеет право на жизнь. По словам главы кабмина, эта версия должна быть тщательно проанализирована на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб.
Говоря о подписанном поручении, Медведев отметил, что конфисковывать технику будут по той же схеме, что применяется в борьбе с незаконным рыбным промыслом. Премьер подчеркнул, что считает подобный подход абсолютно справедливым.
Всего к настоящему моменту на территории России зафиксировано порядка 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. В Якутии, Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии введен режим ЧС. В зоне задымления оказалось более 800 населенных пунктов.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В МЧС уточнили, что пожары распространились из-за недостаточных мер для тушения очагов возгорания.
В Красноярск для тушения прибыли самолеты министерства обороны. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил следователей из Москвы помогать в расследовании пожаров. 1 августа в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края возбудили уголовное дело.
Сюжет: Пожары в Сибири
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