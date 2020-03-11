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Наука

11:22

Амазонским лесам предсказали исчезновение

экология наука

Фото: AP Photo/Leo Correa

Ученые заявили, что Амазонские джунгли ждет засуха. По словам экспертов из США и Великобритании, если вырубка природных массивов продолжится, то тропический лес исчезнет в течение 50 лет, передает "Мир 24".

Межправительственная группа специалистов рассказала, что природная экосистема Амазонии стала близка к "точке невозврата".

Утверждается, что амазонские леса погибнут с вырубкой 35% их территорий. В настоящий момент известно, что погублено порядка 20% джунглей. Данная территория охватывает свыше пяти миллионов квадратных километров.

Исследователи отметили, что развитие джунглей продолжалось последние 58 миллионов лет, однако действия людей могут стать причиной серьезных последствий для экологии.

При этом из наиболее пессимистичного прогноза следует, что рубеж, когда не получится остановить гибель экосистемы, достигнут в следующем году.

Ранее сообщалось, что на смену лесным пожарам в Австралию пришли проливные дожди.

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