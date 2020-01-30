Лесозаготовители терпят убытки из-за теплой зимы

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Лесопромышленный комплекс (ЛПК) несет крупные убытки из-за потепления в центральных регионах России, сообщает News.ru.
Лесозаготовители заявили, что из-за теплой зимы заготовка сырья стала крайне убыточной. Они объясняют это тем, что многие небольшие компании подготовили технику к зимним вырубкам, потратив на это крупные средства, а также арендовали делянки с хвойными деревьями на болотистых участках, откуда вывести лес можно только в холодное время года. А морозы так и не наступили, поэтому работать бизнесмены не могут.
Поэтому лесозаготовители выступили с просьбой предоставить им субсидии для покрытия издержек.
"Выпало столько осадков, что все плавает. Машины тонут. Увеличивается риск поломки, просто физически вывезти лес нельзя. Где-то есть возможность работать на сухом месте, но при этом результаты труда можно похоронить, если земля не замерзнет. По-хорошему, нужны субсидии на покрытие убытков заготовителям", – заявил представитель одной из компаний ЛПК в Тверской области.
Однако гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов отметил, что необходимая программа господдержки компаний ЛПК существует. Но теплая зима установилась только в центральной части страны, поэтому, по мнению Иртуганова, данный вопрос не федерального, а регионального масштаба.
Кроме того, осложнило дела ЛПК падение уровня цен. Так, было заявлено об уменьшении стоимости пиломатериалов в Китае на 30% и целлюлозы – на 20%.
Дополнительные проблемы для бизнеса несут многочисленные штрафные санкции, а также злоупотребления контролирующих органов в сфере ЛПК.
"Штрафы за нарушение оформления документов могут доходить до 0,5 миллиона рублей. Это идиотизм. Если люди захотят провезти нелегально, они провезут. Сделать липовые бумаги нетрудно. Обычно штрафуют как раз честных предпринимателей из-за формальных ошибок. Плюс ужесточились мониторинги от лесничества. Где они были пять лет назад, когда вырубали леса первой категории? Все разворовано давно", – отметил один из предпринимателей.
Ранее стало известно, что в Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По подсчетам он составил порядка семи миллиардов рублей.
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