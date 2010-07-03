Экономический ущерб от лесных пожаров оценили в Рослесхозе

Фото: ТАСС/ФБУ "Авиалесоохрана"

Около семи миллиардов рублей составил экономический ущерб от лесных пожаров с начала текущего года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

"Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины", – приводит слова Клинова РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день сложная обстановка наблюдается Красноярском крае – горят почти 80 тысяч гектаров.

Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны около шести миллиардов рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Из-за сложной пожароопасной обстановки режим ЧС действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По предварительным заключениям, возгорания могли произойти из-за сухой грозы, но рассматриваются и другие версии. В отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края возбудили уголовное дело. Их подозревают в том, что они не приняли мер по ликвидации лесных пожаров.

