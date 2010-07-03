Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Фото: ТАСС/Снимок с видео/ФБУ "Авиалесоохрана"

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны около шести миллиардов рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет ТАСС.

Отмечается, что Рослесхозу выделено более 1,8 миллиарда на тушение лесных пожаров на территории Республики Саха на площади 1173743 гектара, на территории Красноярского края на площади 1020171 гектар и на территории Иркутской области на площади 718968 гектаров. Для покрытия расходов на ликвидацию ЧП Минобороны получит более 1,78 миллиарда, МЧС – более 2,3 миллиарда.

Ранее федерация Авиалесоохраны сообщила, что площадь лесных пожаров в России сократилась до 266,4 тысячи гектаров. Только за прошедшие сутки специалистам удалось ликвидировать возгорание на площади 5998 гектара.

Из-за сложной пожароопасной обстановки режим ЧС действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По предварительным заключениям, возгорания могли произойти из-за сухой грозы, но рассматриваются и другие версии. В отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края возбудили уголовное дело. Их подозревают в том, что они не приняли мер по ликвидации лесных пожаров.