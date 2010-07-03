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11:49

Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться

происшествия пожар

11:49

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Фото: ТАСС/Снимок с видео/ФБУ "Авиалесоохрана"

Площадь лесных пожаров в России сократилась до 266,4 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федерацию Авиалесоохраны.

Только за прошедшие сутки специалистам удалось ликвидировать возгорание на площади 5 998 гектара. В ночь на 13 августа бушевали 159 лесных пожаров на площади 266,4 тысячи гектаров. Почти половина из них зафиксирована в Иркутской области (135,5 тысячи гектаров) и остальная часть в Красноярском крае (121,6 тысячи).

Руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко уточнил, что пик лесных пожаров в Сибири пройден. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По словам экспертов, возгорание могло произойти из-за сухой грозы, рассматриваются и другие версии.

В отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что они не приняли мер по ликвидации лесных пожаров.

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