Площадь лесных пожаров в РФ удалось снизить более чем на 1,2 млн гектаров

Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Уточняется, что на сегодняшний день в трех субъектах СФО и ДФО ликвидировано 355 пожаров. Площадь активного горения с 30 июля по 9 августа снижена до 96 тысяч гектаров. Число населенных пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза.
Пожароопасный сезон начался очень рано из-за малоснежной зимы и ранней весны. Большинство пожаров действуют на расстоянии более 25 километров от населенных пунктов и не представляют угрозы населению.
Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует также в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
3 августа сотрудники "Авиалесоохраны" ликвидировали пожар на месте падения Тунгусского метеорита. По словам экспертов, возгорание на непроходимой территории возникло из-за сухой грозы. Пожарным пришлось вручную прокладывать заградительные полосы и разбирать лесные завалы.
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