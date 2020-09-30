Путин поручил ввести запрет на вывоз из страны необработанных лесных материалов

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов, сообщает RT.
Речь идет хвойных и ценных лиственных породах. Глава государства также отметил, что под запрет должны попасть и грубо обработанные лесоматериалы, которые проходят обработку лишь "для вида". Путин подчеркнул, что незаконная рубка леса является застарелой проблемой.
"Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород", – заявил Путин.
Ранее стало известно, что ФСБ проводит следственно-оперативные действия в отношении управления лесами Алтайского края. Сообщалось, что в 2017-м там была организована незаконная санитарная рубка для прокладки противопожарного разрыва. В связи с этим было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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