Более 1,6 млн тонн вторсырья собрали в Москве за 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,6 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2023 году, показатель является рекордным. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Программа раздельного сбора мусора действует с 2020 года, напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что ее реализация продолжается, она уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей, а количество собранного вторсырья постоянно увеличивается.

"До старта программы в Москве выделяли ежегодно всего 450 тысяч тонн вторсырья", – подчеркнул заммэра.

Бирюков считает, что положительная динамика стала возможна при помощи грамотной организации всей инфраструктуры. Когда готовилась программа, был проведен анализ и специалисты пришли к выводу, что главное – это сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему, рассказал заммэра.

Он заметил, что во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры. Около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией осуществляют сбор и вывоз отходов.

Между тем в 2022 году на переработку направили около 1,5 миллиона тонн вторсырья. Тогда Бирюков заметил, что это почти на 50% превышает предыдущий показатель.

Также в России предложили давать скидку на парковочные места водителям, которые участвуют в раздельном сборе мусора. Подобными мерами инициаторы надеются привлечь внимание граждан к сортировке отходов и тем самым повлиять на экологическую ситуацию в стране.

"Активный гражданин": москвичи отправили на переработку более 1,5 тыс тонн вторсырья