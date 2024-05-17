17 мая, 16:43Город
Выставка "Россия" будет работать до полуночи по субботам
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Программу выставки-форума "Россия" продлят до полуночи по субботам. Как сообщает пресс-служба дирекции выставки, такой режим введут с 18 мая.
"18 мая начнется серия ночных концертов VK. В эту субботу состоятся выступления CHRIS YANK, Тимы Акимова и ESMI", – цитирует ТАСС.
По словам организаторов, концерт начнется в 22 часа на сцене у первого павильона.
Также гостей ждет ночной квест "Город будущего, или в поисках ВДНХновения", разработанный программой "Больше, чем путешествие" от Росмолодежи. Начало двухчасового мероприятия – в 20 и 22 часа возле павильона M "Гостевой центр".
Ранее стало известно, что выставку "Россия" посетили уже 13 миллионов человек. 13-миллионым посетителем стала москвичка Татьяна Ясюкович. В честь этого ей, ее дочери и двум внукам подарили тур по Кирову и Кировской области.
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