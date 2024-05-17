Выставка "Россия" будет работать до полуночи по субботам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Программу выставки-форума "Россия" продлят до полуночи по субботам. Как сообщает пресс-служба дирекции выставки, такой режим введут с 18 мая.

"18 мая начнется серия ночных концертов VK. В эту субботу состоятся выступления CHRIS YANK, Тимы Акимова и ESMI", – цитирует ТАСС.

По словам организаторов, концерт начнется в 22 часа на сцене у первого павильона.

Также гостей ждет ночной квест "Город будущего, или в поисках ВДНХновения", разработанный программой "Больше, чем путешествие" от Росмолодежи. Начало двухчасового мероприятия – в 20 и 22 часа возле павильона M "Гостевой центр".

Ранее стало известно, что выставку "Россия" посетили уже 13 миллионов человек. 13-миллионым посетителем стала москвичка Татьяна Ясюкович. В честь этого ей, ее дочери и двум внукам подарили тур по Кирову и Кировской области.

