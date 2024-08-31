Людмила Гусева приняла участие в фестивале волонтеров района Южное Бутово

Фото: Арина Строилова

На территории Храма святого Праведного Воина Адмирала Феодора Ушакова прошел фестиваль волонтеров района. Идея фестиваля, как и само объединение всех добровольцев Южного Бутова, принадлежит депутату Московской городской Думы Людмиле Гусевой.

В районе Южное Бутово работает несколько волонтерских организаций, которые оказывают помощь ветеранам, многодетным семьям, бойцам в зоне в СВО, бездомным животным, заботятся об окружающей среде.

"Волонтерство – примета времени. Это наше служение обществу, наш нравственный выбор и ориентир. Со многими людьми с активной жизненной позицией, которые выбрали эту стезю, я знакома лично. И их опыт раз за разом убеждает меня в правильности простых, но в то же время важных слов: наша сила – в нашем единстве", – подчеркнула Людмила Гусева.

Она обсудила с волонтерами планы по сбору гуманитарной помощи, их новые инициативы, поддержку со стороны городских властей.

Ранее новый волонтерский центр "Доброе место" открылся на северо-востоке Москвы. Его разместили по адресу Ясный проезд, дом 8, корпус 1. Теперь здесь можно не только пообщаться с единомышленниками и поддержать социальные акции, но и сходить на полезные мастер-классы и лекции, а также принести собранное вторсырье и корм для животных из приютов.

