Алексей Кучмин: старшеклассников нужно приглашать на практику на реальные производства

Фото: Софья Котелевская

Инженер-изобретатель, руководитель инновационного предприятия Москвы Алексей Кучмин рассказал родителям школьников о детских технопарках юга столицы и экскурсиях на реальные производства, которые помогают юным москвичам выбрать инженерную специальность.

В Чертаново Центральном прошел праздник спорта и технологий. Боец смешанных единоборств, чемпион мира Константин Глухов провел для юных москвичей зарядку, а инженер-изобретатель Алексей Кучмин поучаствовал в мастер-классе по сбору моделей самолетов. Также прошли показательные выступления по тхэквондо и карате. Желающие смогли поиграть в шахматы.

Алексей Кучмин рассказал родителям школьников о перспективах технического образования в нашей стране.

"Дети, которых сегодня удается увлечь моделированием, завтра могут стать инженерами, а послезавтра – выдающимися конструкторами и изобретателями. Сегодня в столице работают замечательные детские технопарки, где проходят увлекательные занятия по робототехнике, моделированию, созданию и управлению беспилотниками", – отметил он.

Он подчеркнул, что один из таких технопарков "Мосгормаш" работает в Южном округе Москвы. Его воспитанники ежегодно становятся призерами различных соревнований и чемпионатов по робототехнике.

"Нужно активно поддерживать талантливых ребят, проявляющих интерес к современным технологиям: младших школьников водить на экскурсии на различные заводы, рассказывать, как создаются окружающие их вещи, а старшеклассников приглашать на трудовую практику на реальные производства, давая им возможность поэкспериментировать, постараться реализовать свои идеи там, где для этого есть технические возможности. Так мы сможем вырастить поколение профессионалов, настоящих инженеров будущего", – отметил Кучмин.

Между тем около тысячи детей участников спецоперации от 14 до 18 лет прошли стажировки в столице за последние 2 года. С каждым стажером заключался договор, и к нему закреплялись куратор от центра "Моя карьера" и наставник от работодателя. В это лето стажировки прошли в три потока – подростки занимались по 4 часа в день на протяжении 4 недель. Каждый смог выбрать одну из 200 профессий и познакомиться с различными особенностями работы по выбранному профилю.