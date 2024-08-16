16 августа, 09:09Общество
Около тысячи детей участников СВО прошли стажировку в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около тысячи детей участников спецоперации от 14 до 18 лет прошли стажировки в столице за последние 2 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения города.
В числе прошедших программу "Стажировки" также фигурируют воспитанники столичных семейных центров, дети из многодетных и неполных семей, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Всего за 6 лет стажировки прошли более 7 тысяч ребят.
С каждым стажером заключался договор, и к нему закреплялись куратор от центра "Моя карьера" и наставник от работодателя. В это лето стажировки прошли в три потока – подростки занимались по 4 часа в день на протяжении 4 недель. Каждый смог выбрать одну из 200 профессий и познакомиться с различными особенностями работы по выбранному профилю:
- строительство и архитектура;
- транспорт;
- информационные технологии;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- энергетика;
- сельское хозяйство;
- экология;
- туризм;
- социальная сфера;
- культура и искусство;
- образование и наука.
У них была возможность поработать в 115 центрах "Мои документы", где в их обязанности входили консультирование и сопровождение жителей при оформлении государственных услуг. Они также могли стажироваться в Главархиве Москвы, в котором для этих целей подготовили сразу пять отделов. В результате ребята смогли проверить нумерацию и целостность дел в отделе реставрации, а в отделе документов до 1917 года они создавали электронный научно-справочный аппарат. Они же смогли узнать о работе отдела личных собраний горожан и отдела аудиовизуальных документов.
Многие прошли стажировки в спортивных и досуговых центрах, учреждениях комплекса ЖКХ и ВДНХ. Так, подростки работали консультантами в центре "Космонавтика и авиация", а также проверяли документы в архиве выставки. Также участники стажировок помогали различным музеям, включая Музей Паустовского, "Манеж", Государственный музей обороны Москвы и Московский музей современного искусства.
Юноши и девушки трудились не только в государственных, но и коммерческих организациях Москвы. В их число вошли Мослифт, Мосгаз, Московский метрополитен, парк "Зарядье", городские управы, библиотеки, культурные центры, спортивные школы. Все успешно прошедшие стажировку в 2024 году получат стипендию в размере 25 879 рублей и персональную характеристику, которая может пригодиться при дальнейшем трудоустройстве.
Центр "Профессии будущего" предлагает более 2 тысяч вариантов оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов Москвы. В настоящее время в центре стало на 20% больше оплачиваемых стажировок.
Кадровый центр "Профессии будущего" помог более чем 100 тыс москвичей за полгода