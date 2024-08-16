Около тысячи детей участников СВО прошли стажировку в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около тысячи детей участников спецоперации от 14 до 18 лет прошли стажировки в столице за последние 2 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения города.

В числе прошедших программу "Стажировки" также фигурируют воспитанники столичных семейных центров, дети из многодетных и неполных семей, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Всего за 6 лет стажировки прошли более 7 тысяч ребят.

С каждым стажером заключался договор, и к нему закреплялись куратор от центра "Моя карьера" и наставник от работодателя. В это лето стажировки прошли в три потока – подростки занимались по 4 часа в день на протяжении 4 недель. Каждый смог выбрать одну из 200 профессий и познакомиться с различными особенностями работы по выбранному профилю:



строительство и архитектура;

транспорт;

информационные технологии;

жилищно-коммунальное хозяйство;

энергетика;

сельское хозяйство;

экология;

туризм;

социальная сфера;

культура и искусство;

образование и наука.

У них была возможность поработать в 115 центрах "Мои документы", где в их обязанности входили консультирование и сопровождение жителей при оформлении государственных услуг. Они также могли стажироваться в Главархиве Москвы, в котором для этих целей подготовили сразу пять отделов. В результате ребята смогли проверить нумерацию и целостность дел в отделе реставрации, а в отделе документов до 1917 года они создавали электронный научно-справочный аппарат. Они же смогли узнать о работе отдела личных собраний горожан и отдела аудиовизуальных документов.

Многие прошли стажировки в спортивных и досуговых центрах, учреждениях комплекса ЖКХ и ВДНХ. Так, подростки работали консультантами в центре "Космонавтика и авиация", а также проверяли документы в архиве выставки. Также участники стажировок помогали различным музеям, включая Музей Паустовского, "Манеж", Государственный музей обороны Москвы и Московский музей современного искусства.

Юноши и девушки трудились не только в государственных, но и коммерческих организациях Москвы. В их число вошли Мослифт, Мосгаз, Московский метрополитен, парк "Зарядье", городские управы, библиотеки, культурные центры, спортивные школы. Все успешно прошедшие стажировку в 2024 году получат стипендию в размере 25 879 рублей и персональную характеристику, которая может пригодиться при дальнейшем трудоустройстве.



Центр "Профессии будущего" предлагает более 2 тысяч вариантов оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов Москвы. В настоящее время в центре стало на 20% больше оплачиваемых стажировок.

