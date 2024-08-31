Воропаева: жители Ново-Переделкина предложили провести любительский турнир по волейболу

Фото: Александра Денисова

В Ново-Переделкино состоялся любительский турнир по волейболу, организованный Российским Фондом мира и куратором проектных направлений Фонда Марией Воропаевой. Участников волейбольного турнира в Ново-Переделкино напутствовал мастер спорта по волейболу Илья Пархомчук из ЦСКА.



Побороться за звание лучшей собрались шесть команд из районов ЗАО, победителем стала команда из Внуковского. Серебряные и бронзовые финалисты также получили кубки и памятные медали. Кроме организации самого состязания, Российский Фонд мира приготовил участникам и болельщикам приятный сюрприз – перед турниром команды напутствовала настоящая звезда профессионального спорта, тренер волейбольного клуба ЦСКА Илья Пархомчук.

"Волейбол становится все более популярным видом спорта, и мне было очень приятно видеть, как много спортсменов собралось на турнир Российского Фонда мира. И пусть победитель в состязании всего один, удовольствие от спортивного праздника получили все участники", – сказал Пархомчук.



Как рассказала руководитель проектных направлений Российского фонда мира, активист общественного движения "Мой район" Мария Воропаева возможно любительсткие соревнования будут проводиться регулярно.



"Идея проведения турнира была озвучена самими жителями Ново-Переделкино, с гордостью рассказавшими мне о большом количестве любителей волейбола в районе. Фонд мира активно выступает за популяризацию здорового образа жизни, я и сама занимаюсь спортом, поэтому инициативу мы охотно подхватили. Вполне возможно, что эти состязания по волейболу, как и недавно проведенный нами хоккейный турнир в Солнцево, станут ежегодными", – отметила Воропаева.

Между тем в Марьине в течение 2024 года отремонтировали больше 10 спортивных площадок. Речь идет как о мультиспортивных аренах, так и о площадках для занятий воркаутом.

Так, в нынешнем году специалисты обновили мультиспортивные арены для игровых видов спорта по следующим адресам: парк Героев войны 1812 года, улица Люблиинская, 157, улица Братиславская, 31, корпуса 1, 2, 3, Мячковский бульвар, 27, 31/19.