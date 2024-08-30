Депутат Валерий Головченко проинспектировал завершение реконструкции спортплощадки в ТиНАО

Фото: Павел Панченко

В пятницу, 30 августа, депутат Московской городской думы Валерий Головченко посетил село Красная Пахра. Целью визита стал осмотр завершения хода реконструкции футбольного поля.

"По просьбам местных жителей и спортсменов Красной Пахры летом 2024 года были проведены работы по благоустройству универсальной спортивной площадки. Дело в том, что для игры в футбол больше подходит искусственная трава, а не покрытие из полиуретана. В этом году было решено заменить покрытие футбольного поля на покрытие из искусственной травы с хорошим дренажем", – отметил Головченко.

Универсальная спортивная площадка была благоустроена у дома 15 в селе Красная Пахра в 2021 году. Были установлены металлическое ограждение и трибуны, а также футбольные ворота. Тренировки и любительские матчи показали, что покрытие необходимо поменять на более удобное и безопасное.

Депутатский корпус Краснопахорского также включился в работу и благодаря тысячам подписей краснопахорцев проект быстро приняли в работу. Теперь на поле для игры в мини-футбол площадью в 800 квадратных метров современное покрытие из искусственной травы с улучшенным дренажем и новой разметкой.

Тем временем в Ново-Переделкине открыли многофункциональный спортивный кластер площадью почти 1,5 гектара. Он был оборудован на месте пустыря.

В новом спортивно-игровом пространстве разместились площадки для детей, места занятий спортом для пожилых и маломобильных групп населения, полосы препятствий, тренажеры, боксерский комплекс, площадки для воркаута, скейт-парк и многое другое.