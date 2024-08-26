Ирина Слуцкая оценила открытие новых спортивных объектов на западе Москвы

Фото: Александра Денисова

Открытие нового спортивного кластера пройдет в Ново-Переделкине на этой неделе. Он располагается на Лукинской улице. Многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила открытие новых спортобъектов в Москве.

Кластер построили в рамках программы развития городской среды "Мой район" на месте снесенных самовольных построек. В него вошли объекты для занятий физкультурой для горожан всех возрастов.

Здесь возвели две детские площадки для детей 3–7 лет и от 7 лет и старше. Специалисты оборудовали место для занятий пожилых и маломобильных горожан. Также в новом кластере москвичи смогут позаниматься мини-футболом, баскетболом и волейболом.

Кроме того, в новом спортивном объекте появились тренажеры, комплекс для воркаута и полоса препятствий "Ниндзя". Для любителей скейтов, роликов и самокатов специалисты сделали скейт-плазу, скейт-боул и памп-трек.

"На днях я осматривала перед открытием новый ФОК с отличным катком в Филевской пойме. Теперь появится кластер в Ново-Переделкине. Радует, что в Москве так много делается для развития спортивной инфраструктуры", – отметила Слуцкая.

По ее словам, еще один большой спорткластер заработает в пойме реки Котловки. Слуцкая добавила, что благодаря строительству спортивной инфраструктуры у молодежи появилась возможность для всестороннего развития.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках, где пообщался со спортсменами. Мэр поинтересовался у спортсменов, нравится ли им заниматься в новом центре, а также пожелал им удачи и будущих побед. В свою очередь родители спортсменов обратились к Собянину с просьбой ускорить процесс строительства метро до их поселения.

