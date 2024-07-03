Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках, где пообщался со спортсменами.

"Хороший центр получился. В ТиНАО никто не ожидал, наверное, что такой центр будет", – отметил мэр.

В ходе общения с воспитанниками, родителями и тренерами центра градоначальник поинтересовался у спортсменов, нравится ли им заниматься в новом центре, а также пожелал им удачи и будущих побед. В свою очередь, родители спортсменов обратились к мэру с просьбой ускорить процесс строительства метро до их поселения.

"Это огромная стройка на самом деле, одна из самых длинных веток московского метро. Мы в этом году закончим первую очередь и потом приступим сразу ко второй в сторону Троицка", – заключил Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство многофункционального спортивно-образовательного комплекса стартовало в январе 2020 года и завершилось в мае 2023-го. Работы велись за счет внебюджетных средств. Центр расположен в пешей доступности от будущей станции "Ватутинки" Троицкой линии метро.

Главной особенностью здания является купол, площадь которого составила 6,2 тысячи "квадратов", в форме многогранного черно-золотого кристалла, состоящего из более чем 30 тысяч элементов.

В состав комплекса входит Центр художественной гимнастики Ирины Винер, который спроектирован по стандартам Международной федерации гимнастики (FIG) и предназначен для тренировок и выступлений юных и взрослых спортсменов. Его обустроили двумя гимнастическими площадками с профессиональным покрытием и трибунами, вмещающими около 200 человек.

Помимо этого, в здании открыта академия единоборств Fight Night, в котором желающие могут позаниматься самбо, дзюдо, смешанными единоборствами, боксом, джиу-джитсу или MMA. Также в нем имеется зона для кросс-фита. Специалисты также отвели место под развлекательные зоны и общественные пространства для проведения выставочно-образовательных мероприятий.

Со дня открытия комплекса было проведено 20 спортивно-массовых мероприятий, которые уже посетили пять тысяч человек.

Между тем 6 июля в комплексе "Лужники" пройдет День Московского спорта. Для гостей подготовили соревнования, показательные выступления спортсменов, мастер-классы и открытые тренировки. Кроме того, с 16 по 20 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер состоится Международный шахматный форум Moscow Open 2024. Зрители смогут увидеть соревнования юных спортсменов и показательные поединки с участием гроссмейстеров.