Собянин анонсировал день Московского спорта в "Лужниках"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

День Московского спорта пройдет в комплексе "Лужники" 6 июля. Для гостей подготовили соревнования, показательные выступления спортсменов, мастер-классы и открытые тренировки, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Также, по его словам, во Дворце гимнастики Ирины Винер состоится Международный шахматный форум Moscow Open 2024 с 16 по 20 июля. Зрители смогут увидеть соревнования юных спортсменов и показательные поединки с участием гроссмейстеров.



Кроме того, 3 августа начнется "Ночной забег", который стал одним из самых необычных легкоатлетических соревнований страны.



"10 и 11 августа состоится семейный фестиваль "Московский День физкультурника", – добавил мэр столицы.

Между тем с 20 по 27 июня в пространстве трека "Москва – город настоящего будущего" на выставке-форуме "Россия" проходят мастер-классы и спортивные занятия.

Ранее сообщалось, что чемпионат Москвы по стрельбе на дальние дистанции пройдет 29 и 30 июня в многофункциональном огневом центре парка "Патриот". В соревновании примут участие как военнослужащие, так и гражданские владельцы оружия из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Ленинградской и Смоленской областей, Алтайского края, республик Кабардино-Балкария, Адыгея и других городов.

