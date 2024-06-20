Фото: телеграм-канал "ФСДД - высокоточная стрельба"

Чемпионат Москвы по стрельбе на дальние дистанции пройдет 29 и 30 июня в многофункциональном огневом центре парка "Патриот".

В соревновании примут участие как военнослужащие, так и гражданские владельцы оружия из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Ленинградской и Смоленской областей, Алтайского края, республик Кабардино-Балкария, Адыгея, Северная Осетия – Алания, Карелия, а также других городов.

На соревновании стрелки выполнят 20 упражнений со стрельбой на дистанции от 100 до 1 200 метров. Спортсмены будут стрелять в бумажные мишени и металлические гонги малых размеров.

Также в рамках чемпионата они смогут выполнить условия престижной номинации "Снайпинг LR 1 200м", поразив стандартную мишень № 4 первым или вторым выстрелом на дистанции 1 200 метров.

Между тем с 20 по 27 июня в пространстве трека "Москва – город настоящего будущего" на выставке-форуме "Россия" пройдут мастер-классы и спортивные занятия. Так, 23 июня в 11:00 в рамках проекта "Спортивные выходные" фитнес-тренеры проведут для участников танцевальную разминку.