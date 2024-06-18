В чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" приняли участие 7 тыс человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На Чистопрудном бульваре, флагманской площадке чемпионата Москвы "Камень, ножницы, бумага", в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" определили второго участника суперфинала. Им стала восемнадцатилетняя Вероника Урвачева.

Она победила всех соперников и вошла в число 48 людей, которые осенью поборются за главный приз – миллион рублей. Девушке вручили кубок и медаль. Урвачева стала вторым финалистом чемпионата на этой площадке после 8-летнего Ильи Семенова, обыгравшего соперников на первой игровой неделе. Также в чемпионате принимает участие прошлогодний чемпион Московского урбанистического форума по "Камень, ножницы, бумага" Артем Грузинцев.

Окружные площадки принимают гостей в своем режиме, за две недели на них выявили свыше 30 лидеров с самым большим количеством баллов. Для них 16 июня устроили большое сражение на площадке "Московские сезоны". В результате список финалистов пополнился еще тремя именами, среди которых – 11-летний Артем Назаров, 12-летний Александр Генералов и 25-летний Дмитрий Дадиан.

Кроме того, чемпионат поддержали столичные звезды. Так, 10 июня на Чистопрудном бульваре сразились известные рестораторы столицы Антон Пинский и Аркадий Новиков. Именно они сформировали призовой фонд чемпионата на сумму 1 750 000 рублей. Благодаря им победителя наградят миллионом рублей, призеров – суммой в 500 тысяч рублей – за второе место и 250 тысяч рублей – за третье место.

На Чистопрудном бульваре в "Камень, ножницы, бумага" играют ежедневно с 12:00 до 20:00, а на окружных площадках – по расписанию, которое публикуется в канале чемпионата. Еженедельно с 1 июня до начала сентября участники набирают призовые баллы за победы в битвах с соперниками. Каждое воскресенье среди лидеров недели на площадках проходит "игра навылет" и победитель проходит в суперфинал. За первые недели чемпионата флагманскую площадку на Чистопрудном бульваре и окружные локации посетили более семи тысяч игроков.

Ранее стало известно, что большинство москвичей предпочитают посещать кинопоказы, концерты, стендап-выступления и театральные постановки в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Так в соответствующем опросе проекта "Активный гражданин" ответили 25% респондентов. На втором месте оказались лекции и экскурсии (15,5%), на третьем – тематические мастер-классы (14,6%).

