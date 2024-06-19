Мастер-классы и спортивные занятия пройдут на выставке "Россия" с 20 по 27 июня

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В пространстве трека "Москва – город настоящего будущего" на выставке-форуме "Россия" для гостей с 20 по 27 июня подготовили творческие мастер-классы, спортивные занятия, дискуссию о нейросетях и живую музыку. Мероприятия пройдут в павильоне № 75 на ВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В четверг, 20 июня, член Союза абстракционистов РФ Мария Матю и дизайнер Вероника Островская в 13:00 проведут мастер-класс по рисованию абстракций. Гости потренируют свою фантазию и создадут фантасмагорические картины на холсте.

21 июня в 14:00 москвичи и гости столицы могут поучаствовать в интерактивном квизе "Финансовый чекап". Эксперты центра финансовой грамотности столицы Алексей Давыдов и Алексей Лобода озвучат основы прикладной домашней экономики в серии познавательных вопросов-ответов. Также в 15:00 Мария Матю ответит на вопрос о замене художников нейросетями, расскажет о собственном проекте "Примени талант" и обсудит с участниками связь искусства и искусственного интеллекта.

Занятие в рамках проекта "Спортивные выходные" состоится 23 июня в 11:00. Фитнес-тренеры проведут для участников танцевальную разминку. На занятие необходимо зарегистрироваться на сайте.

Также в этот день гости смогут посмотреть выступление Московского мужского хора под руководством Валерия Рыбина. Артисты представят программу "Пой, Москва!". Начало в 18:00.

25 июня в 13:00 посетители под управлением мастера смогут сделать фрисби с оригинальным дизайном, а 26 июня в 16:30 – посетить мастер-класс по прикладной живописи.

В четверг, 27 июня, двукратный чемпион мира по джиу-джитсу и заслуженный мастер спорта РФ Артем Петрухин в 13:00 познакомит гостей с упражнениями и дыхательными техниками, помогающими снять напряжение, повысить энергию и улучшить физическое состояние. Он также расскажет, как вести здоровый образ жизни, используя городскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Мороженое и сладости" пройдет с 19 по 23 июня на Тверском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве". Посетители смогут попробовать мороженое и варенье по различным рецептам, а также поучаствовать в играх и мастер-классах. Площадки будут работать с 12:00 до 20:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные.