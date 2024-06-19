Фото: "Московские сезоны"

Пятидневный фестиваль "Мороженое и сладости" пройдет на Тверском бульваре в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". На площадке можно будет попробовать мороженое и варенье по разнообразным рецептам, а также принять участие в активных играх и мастер-классах.

Фестиваль будет проводиться в столице с 19 по 23 июня. Площадки будут открыты для посещения с 12:00 до 20:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные дни.

В рамках этого события жители и гости Москвы смогут попробовать необычные виды варенья и мороженого, а также купить сахарную вату. Кроме того, им будут предложены мармелад, сорбет, конфитюры и различные чаи. Особое место в программе фестиваля занимает дегустация мороженого, которое приготовят по советским рецептам.

В рамках фестиваля на Тверском бульваре москвичи смогут посетить кулинарные шоу. Повара, участвующие в мероприятии, будут варить клубничное и абрикосовое варенье с косточкой, а также варенье из черешни.

Гости фестиваля получат возможность самостоятельно создать необычные сладости, а также посвященные им предметы искусства. Для этого нужно будет посетить арт-студию. Под руководством опытных преподавателей удастся приготовить мороженое в стиле поп-арт, десерт в технике повторяющихся узоров и яркое эскимо.

На Тверском бульваре будут также проводиться творческие мастер-классы. На них гости фестиваля смогут составить сценарий сладкой летней вечеринки, разработать для нее меню и поставить номер для выступления. Кроме того, можно будет расписать баночку для варенья Алисы Селезневой образами третьей планеты, украсить электронные наручные часы рыбками и сделать своими руками очки-ягодки.

Детям, которые придут на фестиваль "Мороженое и сладости", предложат сыграть в игру "Собери свое мороженое". Также маленькие гости получат возможность придумать рецепт варенья, которое еще никем никогда не было приготовлено.

На фестивале также организуют танцевальные занятия, в рамках которых гостям помогут освоить основные шаги сальсы, бачаты, хип-хопа и джазфанка. Спортивным москвичам представится возможность сыграть в баскетбол, кольцеброс и бадминтон.

Посетители смогут отдохнуть в стильной лаундж-зоне под сеты популярных диджеев. Здесь же можно будет поиграть настольные игры и сделать эффектные фотографии в фотозоне, которая будет представлять собой мороженое. Кроме того, на площадке создадут специальную арт-зону, где гости смогут наладить работу своей фабрики мороженого.

Ранее сообщалось, что второй фестиваль "Театральные выходные" пройдет на площадках парка "Зарядье" 22 и 23 июня с 12:00 до 20:00. Первый день мероприятия будет посвящен 100-летним юбилеям со дня рождения писателей Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Булата Окуджавы и 95-летию со дня рождения Василия Шукшина, а второй – 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.