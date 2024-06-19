19 июня, 09:30Город
Посетители фестиваля "Лето в Москве" могут принять участие в фотоконкурсе
Фестиваль "Лето в Москве" подготовил не только развлечения, но и призы. Теперь посетители могут принять участие в фотоконкурсе и выиграть до 15 тысяч баллов проекта "Активный гражданин".
Для этого нужно сделать яркую фотографию на одной из площадок фестиваля и загрузить ее на портал. В кадре нужно быть в одежде с символикой "Активного гражданина" или "Миллиона призов".
Победителя определят в голосовании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.