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19 июня, 09:30

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Посетители фестиваля "Лето в Москве" могут принять участие в фотоконкурсе

Посетители фестиваля "Лето в Москве" могут принять участие в фотоконкурсе

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Фестиваль "Лето в Москве" подготовил не только развлечения, но и призы. Теперь посетители могут принять участие в фотоконкурсе и выиграть до 15 тысяч баллов проекта "Активный гражданин".

Для этого нужно сделать яркую фотографию на одной из площадок фестиваля и загрузить ее на портал. В кадре нужно быть в одежде с символикой "Активного гражданина" или "Миллиона призов".

Победителя определят в голосовании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
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