Сергей Собянин сообщил о планах развития Мнёвниковской поймы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице продолжается реализация масштабного проекта – развитие Мнёвниковской поймы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в данный момент ведется активное строительство жилья, офисов и спортивного кластера. Также специалисты утверждают концепцию благоустройства набережных, на которых можно будет с комфортом гулять и заниматься спортом. Для интеграции поймы в транспортную сеть Москвы рабочие строят дороги и развязки.

Самыми масштабными объектами являются два моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева и рядом с улицей Новозаводской, два велопешеходных моста через Москву-реку на улице Островной и в сторону парка "Фили", а также путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе.

Мэр Москвы напомнил, что ранее в этом районе были открыты две станции метро Большой кольцевой линии "Мнёвники" и "Терехово". По его словам, новые транспортные маршруты свяжут между собой Мнёвниковскую и Татаровскую поймы.

Ранее сообщалось, что более 30 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры протяженностью свыше 150 километров возвели в ТиНАО с лета 2020 года. Благодаря этому общая протяженность автодорог в округах увеличилась в полтора раза и сегодня составляет почти одну тысячу километров.

До этого Собянин рассказал, что проекты комплексного развития территорий (КРТ) дают Москве возможность привлекать в экономику города дополнительные инвестиции, а также создавать десятки тысяч новых рабочих мест.