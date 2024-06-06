Собянин: формирование МСД за пределами МКАД завершится к концу 2024 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжается строительство нового участка Московского скоростного диаметра (МСД). Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершит формирование диаметра за пределами МКАД, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Это 12,2 километра дорог, на которых будут 4 эстакады, 2 тоннеля, мост и 4 пешеходных перехода. Объект готов больше чем на 60%", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят отделочные работы и прокладку инженерных коммуникаций в будущем тоннеле под 32-м километром МКАД. Строительство проходит при помощи закрытого способа для того, чтобы не мешать движению транспорта, отметил мэр столицы.

Как уточнил Собянин, эстакада через Курское направление Московской железной дороги и Варшавское шоссе готова почти на 70%. Также был полностью смонтирован пролет на эстакаде-съезде с внутренней стороны МКАД на МСД в сторону Московской области.



Мэр добавил, что все работы планируется завершить к концу этого года.

Ранее Собянин рассказал, что трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет готова к открытию в 2026 году. По словам градоначальника, она будет построена на пересечении Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Кроме того, дорога свяжет Минское и Симферопольское шоссе и сделает комфортными поездки между районами ТиНАО.

До этого стало известно, что на участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от улицы Поляны до Варшавского шоссе, возведут 10 пешеходных переходов. По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, их открытие совпадет с запуском автомобильного движения. Работы должны завершить в феврале 2026 года, уточнил Загрутдинов.

