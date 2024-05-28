Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет готова к открытию в 2026 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



По словам градоначальника, новая трасса будет построена на пересечении Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Кроме того, дорога свяжет Минское и Симферопольское шоссе и сделает комфортными поездки между районами ТиНАО.



Собянин добавил, что в настоящее время три участка трассы уже доделаны, а еще два – необходимо достроить. Так, специалисты работают над возведением дороги от транспортного узла "Столбово" до улицы Поляны, а также от улицы Поляны до Варшавского шоссе.



"Предстоит возвести больше 43 километров дорог, в том числе одну эстакаду, пять путепроводов, один тоннель и 16 пешеходных переходов", – уточнил мэр.



При этом общая готовность магистрали составляет уже 70%, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что на участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от улицы Поляны до Варшавского шоссе, возведут 10 пешеходных переходов. По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, их открытие совпадет с запуском автомобильного движения. Работы должны завершить в феврале 2026 года, уточнил Загрутдинов.

